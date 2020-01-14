إحالة 11 طبيبًا وممرضة للتحقيق في بني سويف

أحال رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، 11 طبيبًا وممرضة من العاملين بالمركز الطبي لمدينة الفشن، للتحقيق بالشئون القانونية؛ لتغيبهم وعدم تواجدهم في العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية.



قامت لجنة بزيارة مفاجئة للمركز الطبي بمدينة الفشن؛ للتأكد من تواجد الأطباء وانضباط العمل فتبين، غياب العاملين، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للوحدة المحلية لمدينة الفشن.