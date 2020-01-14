«مصر والصين بين حضارتين» ندوة بالمركز الثقافي الصيني الأحد

ينظم المركز الثقافي الصيني، ضمن صالون «الثقافة الصينية.. الصين في عيون المصريين»، ندوة بعنوان «مصر والصين بين حضارتين»، وذلك يوم الأحد الموافق 19 يناير في تمام السادسة مساءً، بمقر المركز الثقافي الصيني بالقاهرة بمقره بالهرم (10 ابن بطوطة الهرم).



يحاضر في الندوة الدكتور محمد نعمان جلال، مساعد وزير الخارجية، وسفير مصر الأسبق لدى الصين.



وتناقش الندوة عدة محاور أساسية، منها العوامل المشتركة بين الحضارتين المصرية والصينية، إلى جانب مدى تأثير العومل المشتركة على العلاقات المصرية الصينية المعاصرة على مدار عقود من التعاون المشترك على المستوى الثقافي والسياسي والدبلوماسي، والرؤية المستقبلية بين أصحاب الحضارتين المصرية والصينية، وأفق التعاون الثقافي المشترك في السنوات المقبلة.