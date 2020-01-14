«العمدة» يكشف أسباب تحسن الجنيه المصري أمام الدولار

قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن تحسن الجنيه المصري أمام الدولار يأتي في سياق النتائج الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أنه القرار الأهم خلال الفترة الأخيرة في الاقتصاد المصري.



وأوضح كريم العمدة، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال عام 2018 حدث تحسن كبير للجنيه أمام الدولار، والسبب هو تحسن الموارد الدولارية للدولة المصرية بشكل كامل، مؤكدًا تحسن حجم الصادرات المصرية للخارج ومنتظر وصولها إلى 50 مليارًا بحلول عام 2024.



وأضاف أستاذ الاقتصاد، أنه يوجد ارتفاعًا في إيرادات السياحة وصلت إلى 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتي وصلت إلى 25.5 مليار دولار العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدولار مرتبط بالدرجة الأولى بتحسن الإيرادات المصرية، وكذلك ترشيد الواردات بشكل فعال خلال الفترة الأخيرة.