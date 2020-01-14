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روح الحياة المصرية في «تفاصيل بسيطة» لـ يسري الفخراني

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:02 م
تفاصيل بسيطة
تفاصيل بسيطة
جمال عاشور
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أصدرت دار نهضة مصر للنشر، في أول تعاون لها مع الإعلامي يسري الفخراني، كتاب "تفاصيل بسيطة" لطرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

ويتناول الفخراني فى هذا الكتاب بأسلوبه الرقيق روح الحياة المصرية المميزة وتفاصيلها الساكنة في الذكريات، ليفتح للقارئ نافذة يشتمُّ فيها رائحة القهوة المميزة، ويسمع آهات أم كلثوم في ليالي القاهرة المحروسة.

إنه كتاب عن الأغنيات، وتفاصيل وجوه البسطاء التي اختفت من حياتنا بسبب ضغوط الأيام والخوف والقلق الذي يسيطر علينا معظم الوقت، مع وصفة لاستعادة البهجة والأمل والسعادة، يمزجها الكاتب عبر المواقف التي يستعرضها بخبرته الكبيرة وثقافته العريضة.

يسري الفخراني يشغل الآن منصب المشرف العام على المحتوى الدرامي لقنوات DMC، وله مئات المقالات الهامة في عدد كبير من الصحف والمواقع الإخبارية والفنية.

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