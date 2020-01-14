تداول 20 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 3 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات، و9 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6030 طن فوسفات، و9266 طن يوريا، و3913 طن رمل، و7600 طن ملح، و2000 طن كسب صويا.



كما بلغت حركة الواردات من البضائع العامة 1999 طن خشب، و5986 طن زيت، و8564 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 70577 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 56459 طنًا.



وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2667 طن قمح، في حين غادرت 542 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29948 طنًا من البضائع العامة، منها 113 سيارة نقل محملة بـ5256 طن قمح.