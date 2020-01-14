عصام الحضرى رفقة محمد رمضان: مبروك على الأغنية

شارك عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.



وظهر عصام الحضري في الصورة رفقة الفنان محمد رمضان، معلقًا عليها قائلًا: "ألف مبروك صديقي وحبيبي محمد رمضان الأغنية الجديدة ومن نجاح لنجاح دايمًا يا رب"، ونال ظهورهما سويًا إعجاب وتفاعل الآلاف من محبيهم.



وكان محمد رمضان، قد أحيا أول حفل له في دبي رفقة الفنان المغربي سعد لمجرد، وقدم الثنائي معًا أغنية "إنساي"، التي حققت نسبة نجاح كبيرة بعد طرحها على "يوتيوب".



وخلال الحفل كشف النجمان محمد رمضان، وسعد لمجرد، عن استعدادهما لتقديم فيلم معًا لأول مرة يشارك فيها سعد لمجرد في أعمال فنية.