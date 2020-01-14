تفاصيل مؤتمر اليوم الواحد لأدباء القاهرة بقصور الثقافة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة القاهرة مؤتمر اليوم الواحد لأدباء القاهرة بعنوان "أدب الحقيقة وحقيقة الأدب"، ترأسه الدكتور حسين حمودة وتولى أمانته محمد أحمد أبوالليف، وذلك بقاعة سعد الدين وهبة بديوان عام الهيئة.



بدأت الفعاليات بالجلسة الافتتاحية أدارها الإذاعي الشاعر السيد حسن، حيث نقل رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية تحيات د. أحمد عواض رئيس الهيئة والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة للحضور، كما أعرب عن سعادته بوجوده وسط الأدباء والمثقفين، ووجه الشكر لأعضاء أمانة المؤتمر، والذين أسهموا فى إقامة هذا المؤتمر، وأوضح رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى أنه لا بد من النظر إلى المتغيرات الجديدة التي تطرأ على المجتمع لإيجاد مفردات للتواصل بين القديم والحديث، وأكد أن خطة الإقليم تعمل على البحث في مفردات لإيجاد تبادل الآراء والرؤى والأفكار للتلاحم بين المجتمعات الشبابية داخل وخارج الإقليم.



أعرب د. حمودة عن سعادته بالمؤتمر ووجه الشكر لكل من بذلوا الجهد فيه، كما تطرقت بالحديث عن موضوع المؤتمر، والذى يمثل قضية كبيرة قديمة ومتجددة، لأن الحقيقة أصبحت نسبية ومتعددة ومراوغة الأوجه سواء في الأدب أو العلوم الإنسانية أو حتى في العلوم البحتة الخالصة، مؤكدًا أن أبحاث المؤتمر لا تغلق الأبواب المفتوحة على علاقة الحقيقة والأدب، وإنما تكشف عن مساحة جديدة مرتبطة بالنتاج الإبداعي الراهن.



ذكر أبوالليف أن أهمية المؤتمر تأتي كوقفة هادئة على مفرق الإبداع، يعيد فيها الأديب كشف عما قدمه من إبداعات لخلق إبداع جديد، مستشهدًا بمقولة "كلما ضاقت عيون غربال النقد، صفا الإبداع وأشرق الأدب بالأصالة والجمال".



أكدت مدير عام ثقافة القاهرة على أن المؤتمر جاء في إطار وجود الحراك الثقافى الذى يسهم في تشكيل الوجدان الإنساني الذي يجمع بين الثقافة والفن، وأوضحت أن وظائف الأدب هى نقد للحياة لأن الأدب يسهم في بناء الإنسان، وأن تلك الاستراتيجية هى التى تعمل عليها الهيئة الآن، وفى ختام الجلسة تم تكريم القاص أحمد رمضان، الشعراء الشرقاوى حافظ، كمال عبدالرحيم ومحمد أبوشادى بإهدائهم درع الهيئة.



وتتضمن فعاليات المؤتمر الجلسة البحثية الأولى والتى تديرها د. فايزة سعد، ويشارك فيها الشاعر السيد حسن حيث يقدم بحثًا بعنوان "الأدب والحقيقة والأسئلة المشروعة"، كما يقدم د. عابد على بحث بعنوان "رواية الخواجا وأدب الحقيقة"، أما الجلسة البحثية الثانية فتديرها د. هدى عطية، وتضمنت مناقشة البحث الأول بعنوان "سؤال الحقيقة والمجاز في قصيدة سيرة ذاتية لشخص جدير بالكراهية.. للشاعر عزمى عبدالوهاب" للباحث د. أبواليزيد الشرقاوى، البحث الثانى بعنوان "الفن القصصى بين الواقع والتخييل تطبيق على تجربتى الإبداعية" للباحث محمد رفيع، أما البحث الثالث فيقدمه الشاعر إيهاب البشبيشى، كما تقام أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء عبدالباسط الغرابلي وأحمد هاشم.