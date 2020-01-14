6 طبعات جديدة لطارق الطيب بمعرض الكتاب

أعلن الكاتب طارق الطيب، صدور 6 طبعات جديدة لستة أعمال أدبية له، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 يناير الجاري، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وتلك الأعمال هي:

* الطبعة الثالثة (الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا) رواية، دار العين، القاهرة.

* الطبعة الثانية (وأطوف عاريا) رواية، دار العين، القاهرة.

* الطبعة الخامسة (بيت النخيل) رواية، دار أزمنة، عمّان الأردن.

* الطبعة السادسة (بيت النخيل) رواية، دار حبر، الجزائر.

* الطبعة الثانية (الجمل لا يقف خلف إشارة حمراء) قصص، هيئة الكتاب، القاهرة.

* الطبعة الثانية (سوق الله) شعر، هيئة الكتاب.