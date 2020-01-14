وزيرة الصحة ردًا على استجوابها: مستشفى بولاق لم يكن بخطة التطوير

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن من حق وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن تطلب الدعم والمساعدة من أي من مساعديها أو قيادات الوزارة في ردها على الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني.



من جانبها، قالت الوزيرة، إنها استلمت الوزارة وأعمالها، ولم يكن مستشفي بولاق الدكرور مدرجًا على خطة التطوير والتحديث، وأضافت، في ردها على الاستجواب، أنها تقدر النائب المحترم وحرصه على تقديم خدمة طبية مميزة، و"لذلك عملنا تحت قيادة قائد عظيم كشف على كل مواطن مصري في بر مصر".



وأضافت أن تجربة فيروس سي شاهد عيان، مشيرة إلى أنه قد تم إقرار الموازنة، ولم يكن مستشفي بولاق مدرجًا، وهو مستشفى من المستشفيات الكبري.