راغب علامة لمسئولى لبنان: الدماء لو سقطت مسئوليتكم

خرج الفنان اللبناني راغب علامة عن صمته، اليوم، وعلق على الوضع السياسي والأزمات التي يشهدها لبنان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".



وقال راغب علامة، خلال تدوينة: "يا من تعتبرون أنفسكم زعماء، بعد هذه الأزمة تأكد لنا وللعالم أنكم لستم إلا كومسيونجيي وعاجزون!".



وتابع: "نبّهناكم ولم تنتبهوا، نصحناكم ولم تسمعوا! المال الذي نهبتوه والله العظيم لن ينفعكم! الحركة التي ابتدأت اليوم ليست كما من ٣ شهور، هذه المرة ستكون مختلفة! أنتم مسئولون عن الدماء لو سقطت!".



وشهد لبنان مجموعة من الاحتجاجات صباح اليوم، حيث قطع مجموعة من المحتجين اللبنانيين طريق "فرن الشباك" بالكامل، مستخدمين الحجارة والإطارات المشتعلة، كما قطعوا طريق الأوتوستراد الخارجي بأعمدة الكهرباء والعوائق والحجارة، بالإضافة إلى رمي الزيت المحروق على الأرض لإعاقة مرور السيارات، حسبما نشرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.