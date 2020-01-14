«الحكيم»: جيفارا وياسر عرفات أبرز من شاهدوا عروض فرقة رضا

قال أيمن الحكيم، الناقد الفني، إن عروض فرقة رضا الاستعراضية، حضرها الكثير من الزعماء العرب والعلماء والمشاهير والرؤساء، موضحًا أن من أبرز الشخصيات العالمية التي شاهدت عروض فرقة رضا، المناضل تشي جيفار، أثناء زيارته لمصر.



أضاف أيمن الحكيم، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن معظم زعماء العرب شاهدوا عروض فرقة رضا، منهم الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، لافتًا إلى أن الفرقة قدمت عروضًا كثيرة في دول أجنبية، وحصلت على أوسمة كثيرة.