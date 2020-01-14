طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

وصل، منذ قليل، وزير الإعلام الأسبق طارق المهدي إلى الملتقى العربي الإفريقي، وشارك في الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان "سبل الاستثمار والتنمية بإفريقيا".



يأتي ذلك في ظل انعقاد الملتقى العربي الإفريقي الدولى للسياحة والتنمية 2020، صباح اليوم، الثلاثاء الموافق الرابع عشر من يناير الجاري، تحت رعاية وزارة الخارجية، بالإضافة إلى هيئة التنمية السياحية.



يهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، على كل الأصعدة وبالأخص الصعيد السياحي، إذ إنه سيتم استعراض كل المدن السياحية في القارة بشكل عام، بالإضافة إلى فقرات فنية لكل دولة مشاركة.



