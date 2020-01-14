اليوم بدء فعاليات اجتماع مجلس بطاركة الكاثوليك

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم، اجتماع مجلس بطاركة الكاثوليك النصف السنوي، والذي تنتهي فعالياته الخميس 15 يناير الجاري، بدار القديس أسطفانوس بالمعادي.



يشارك في اجتماع مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، السفير البابوي الجديد المطران نيقولاوس هنري، بالإضافة إلى البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الكاثوليك.



ويتخلل جدول الأعمال العديد من الأمور الرعوية والإدارية التي تخص الكنيسة الكاثوليكية في مصر.