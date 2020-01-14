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حوادث

حبس 3 خطفوا شابًا في النزهة وطلبوا فدية مليون جنيه

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف شاب وطلب فدية مليون جنيه من أسرته مقابل إطلاق سراحه.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة النزهة، يفيد بأن تاجر قطع غيار سيارات، أرسل شقيقه لمقابلة أحد الأشخاص لاستلام مبلغ 40 ألف جنيه منه وتوصيله لصديق المُبلغ، وعقب ذلك تلقى اتصالًا هاتفيًا من الشخص ذاته الذي أرسل إليه شقيقه وأخبره خلاله باختطاف شقيقه، وطلب منه مبلغ مالي مليون جنيه وبمساومته تم تخفيض المبلغ المالي إلى 360 ألف جنيه نظير إطلاق سراح شقيقه.

وبإجراء التحريات وبإعادة مناقشة المُبلغ وتضييق الخناق عليه قرر بوجود خلافات مالية بين صديقه وبين المشكو في حقه المذكور حول تجارة المواد المخدرة فاستدرج الأخير المجنى عليه وخطفه لإجبار صديق المُبلغ على سداد المبلغ المالى المتفق عليه.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات، وبتضييق الخناق عليهم أطلقوا سراح المجني عليه بمنطقة الخصوص بالقليوبية.

بتكثيف الجهود تم ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الرئيسي. وأضافوا أنهم احتجزوا المجني عليه، ونقله بين ثلاثة من منازل المتهمين، ثم أطقوا سراحه عقب علمهم بافتضاح أمرهم.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم باختطافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

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