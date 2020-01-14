توقعات بمشاركة 3 آلاف محل تجاري في الأوكازيون الشتوي

توقع أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، ارتفاع عدد المشاركين من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري في الأوكازيون الشتوي، الذي من المقرر أن يبدأ يوم 27 يناير الجاري ولمدة شهر كامل، بحيث لن تقل عن 3 آلاف محل تجاري.



وأضاف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الأوكازيون الشتوي هو فرصة للتجار لإعادة تدوير رأس المال بعد فترة ركود ومبيعات خلال الفترة الماضية.



وقال إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون، وتحرير محاضر للمخالفين في حال عدم الإعلان عن السعرين أو عدم الحصول على التراخيص أو أوكازيونات وهمية لتضليل المستهلك.