أجبرها على الإجهاض.. حبس متهم ألقى جثة زوجته عقب وفاتها

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة إجبار زوجته على إجهاض جنينها، ما أسفر عن وفاتها فألقى جثتها في الشارع.



تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أي أوراق تكشف هويتها.



وتم تشكيل فريق بحث، والتوصل إلى هوية السيدة، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليها، لديها أطفال وأخبرت زوجها بأنها حامل، ولكن زوجها طلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين.



فاضطرت المجني عليها لإجراء عملية إجهاض للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على إجهاض الجنين، ولكن المجني عليها لم تتحمل وتوفيت، فقرر التخلص من جثتها بإلقائها في الشارع خوفًا من المسائلة القانونية.



وتم التوصل إلى زوج المجني عليها والقبض عليه، حيث اعترف بإجبار زوجته على إجراء عملية إجهاض للجنين، بعدما اكتشف أنها حامل لعدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين.