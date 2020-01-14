الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أجبرها على الإجهاض.. حبس متهم ألقى جثة زوجته عقب وفاتها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة إجبار زوجته على إجهاض جنينها، ما أسفر عن وفاتها فألقى جثتها في الشارع.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أي أوراق تكشف هويتها.

وتم تشكيل فريق بحث، والتوصل إلى هوية السيدة، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليها، لديها أطفال وأخبرت زوجها بأنها حامل، ولكن زوجها طلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين.

فاضطرت المجني عليها لإجراء عملية إجهاض للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على إجهاض الجنين، ولكن المجني عليها لم تتحمل وتوفيت، فقرر التخلص من جثتها بإلقائها في الشارع خوفًا من المسائلة القانونية.

وتم التوصل إلى زوج المجني عليها والقبض عليه، حيث اعترف بإجبار زوجته على إجراء عملية إجهاض للجنين، بعدما اكتشف أنها حامل لعدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

منذ حوالي 4 ساعات

«الداخلية» تطلق «لوجو» احتفالات عيد الشرطة 2020

منذ يوم

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

منذ حوالي 18 ساعة

9 يتشاجرون بـ«الطوب» داخل قطار: «أنا اللي هقعد»

الصور

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

image description

انطلاق الملتقي العربي الإفريقي للسياحة بالقاهرة (فيديو)

image description

وفد سوداني يشارك فى الملتقى العربي الإفريقي بالقاهرة

الأكثر قراءة

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

رعب فى المنوفية.. انفجار 20 أنبوبة «دفعة واحدة»

«الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار مجددًا

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

إنفوجراف

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

الصحة العالمية تحذر العالم من فيروس خطير

مدمنو التدخين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والانفصام

«الصبر» العلاج الأفضل لنزلة البرد

النساء يشعرن بالارتياح بعد الإجهاض

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة: "دخلت نجوعاً وكفوراً أتحدى أن يكون دخلها مسئول غيري"

لجان فض المنازعات الاستثمارية فصلت في 90% من 200 منازعة في 5 شهور

بعد مغادرته موسكو فجرًا.. الدفاع الروسية توضح موقفها من حفتر

وزيرة الصحة تبدأ الرد على الاستجواب بـ "بابتسامة عريضة"

منوعات

التخلص من اللحوم.. الوسيلة الأفضل لحماية الأرض

الفلبين: «تال» قد ينفجر

للنباتيين.. إنتاج شريحة لحم من «البنجر»

«قفزة الموت» تقتل مصارعًا في المكسيك

كشكول

رئيس جامعة بنى سويف يؤكد ضرورة تطبيق التحول الرقمي

رئيس جامعة أسوان يزور طالب كلية التربية الرياضية المتهم في قضية التحرش

انتهاء امتحانات صفوف النقل بالوادي الجديد

لليوم الرابع انتظام سير امتحانات النقل بالبحيرة دون شكاوى

إسلام سياسي

لماذا التجديد وما هي منطلقاته؟.. بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

الأزهر ينعى المفكر والسياسي الألماني مراد هوفمان

الإمام الطيب يكتب عن المصطلح الكلامي والصوفي.. في معرض الكتاب 2020

140 مؤلفًا ومترجمًا فى الفكر المستنير «نتاج الأوقاف العلمى» خلال 6 سنوات

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
حادث الطائرة الأوكرانية يجدد أحزان المصريين
القس. رفعت فكرى
الدين وخدمة الإنسان
لواء.حمدى البطران
تحية لرجال الشرطة فى عيدهم
لواء. محسن الفحام
أردوغان.. والإخوان
المزيد

الثقافة

الشعر المقوِّم الرئيسي للثورات العربية

«مصر والصين بين حضارتين» ندوة بالمركز الثقافي الصيني الأحد

تفاصيل مؤتمر اليوم الواحد لأدباء القاهرة بقصور الثقافة

هيثم الحاج: «شرطة المصنفات» الجهة المسئولة عن الرقابة على الكتب