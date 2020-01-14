«المعتدى».. أردوغان يهدد ليبيا علنًا

في خطاب عدواني واضح للسيادة الليبية، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجيش الليبي، وقائده المشير خليفة حفتر، بـ"درس قاسي" بعد عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.



وفي كلمته أمام البرلمان التركي، زعم الرئيس التركي أن بلاده بذلت جهودًا حثيثة فيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقتها مع روسيا، واتخذت حكومة طرابلس موقفًا إيجابيًّا في المفاوضات التي جرت، أمس، وعلى الرغم من ذلك، فإن حفتر تجنب التوقيع على اتفاقية الهدنة".



وأكد موقع "أحوال" التركي، أن كلمات أردوغان تحمل رسالة تهديد واضحة بتنفيذ عمليات عسكرية في ليبيا بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار في موسكو.



وأضاف أن تهديدات أردوغان تأتي في وقت لم تلتزم فيه تركيا باتفاق وقف إطلاق النار، حيث اخترقت الميليشيات التابعة لأردوغان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن أردوغان يدعم حكومة الوفاق الوطني التي تضم المتطرفين والجهاديين، من خلال نقل المستشارين الأتراك والمقاتلين السوريين للقتال ضمن صفوفها هناك.



وتابع: "يبدو أن وقف إطلاق النار صمد إلى حد كبير على الرغم من استمرار بعض القتال والانتهاكات التركية، ووقّع فايز السراج الاتفاق في موسكو، لكن حفتر غادر دون التوقيع، وطلب مهلة حتى اليوم للنظر فيه".