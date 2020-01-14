الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

علمت الدستور من مصادر مُطلعة، أن 20 يناير هو آخر ميعاد لحجز الرحلات المُتجهة إلى القدس؛ لإجراء مراسم وطقوس التقديس المسيحي بالأراضي المقدسة في فلسطين.



وأشارت المصادر إلى أغلب شركات السياحة لن تقبل حجوزات أخرى بعد ذلك الموعد، نظرًا لاحتياج الشركات وقتًا كافيًا لاستخراج الأوراق اللازمة للمسافرين، بدءًا من الباسبور في حالة عدم وجوده ثم الفيزا والتأشيرة.



ولا تسمح الكنيسة بسفر الأقباط إلى القدس لمن هم أقل من 45 عامًا، وذلك بعدما كان مسموحًا فقط لمن بلغوا الستين من العمر.



وأعلنت قناة سي تي في القبطية الأرثوذكسية، كذلك أن 20 يناير هو آخر ميعاد لحجز الرحلة المتجهة إلى القدس، وذلك بخصوص الشركات السياحية الكبرى المعلنة لديها.