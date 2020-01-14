الرقابة الإدارية تكشف جرائم الإرهابيين للتحايل على القانون

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على متهمين لجآ إلى مستشفى جامعي؛ لإدراج متهم بقضية إرهابية في سجلات المستشفى خلال عام 2015.



​وبدأت وقائع القضية عقب توجه موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية لهيئة الرقابة الادارية للإبلاغ عن وقائع فساد تتعلق بعرض رشوة عليه من أحد أطباء الإسعاف المحالين للمعاش من ذات المستشفى، وآخر، في مقابل قيامه بإدراج اسم أحد أقارب عارض الرشوة بسجلات الطوارئ بالمستشفى لإثبات مرضه واحتجازه بها خلال عام 2015، على خلاف الحقيقة.



واستجاب موظف الاستقبال بالمستشفى عقب قراره مجارتهما فى طلبهما، وبادر بالإبلاغ الفورى والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية، وبإجراء التحريات الجدية عن الواقعة تبين صحتها، كما تبين أن الشخص المطلوب قيام مسئول الاستقبال بالتزوير وإدراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى والمحتجزين فيها خلال فترة محددة عام 2015 على خلاف الحقيقة، قد شارك فى ذات التوقيت بعمليات إرهابية واستخدام تلك البيانات فى نفى الاتهام الموجه له فى القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة فى جدية التحريات المقدمة من أجهزة الدولة.



وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، كللت جهود الهيئة بضبط المتهمين وإثبات جريمتهما بالوسائل الفنية، فضلا عما أسفر عنه الضبط والتفتيش من دأبهما على انتحال صفة مسئولي أجهزة الدولة السيادية ومؤسساتها الصحفية، كذا قيامهما بالترويج لبيع قطع أثرية فرعونية وتهريبها خارج البلاد، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.



و تأكيدا على الدور الفاعل للمواطنين الشرفاء فى دعم جهود محاربة الفساد، فإن الهيئة تثمن الحس الوطنى لشركائها فى حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته.