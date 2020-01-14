ضبط صاحب مخزن بـ4450 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالمرج

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن يبيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر في المرج.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط "ج. س"، 32 سنة، مسئول عن مخزن شركة لقطع غيار سيارات النقل واللوادر؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات، وجميعها مجهولة المصدر بمنطقة المرج.



وعثر بداخل المخزن على المضبوطات 4450 قطعة غيار سيارات "سيل تريبج، حشو فرامل، اويل سيه، جلبه، فلتر جاز، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.