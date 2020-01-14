«سواح» لكريم قاسم يُعرض في أوروبا.. 22 أبريل

وينتظر كريم قاسم عرض مسلسله مملكة أبليس، كما يستعد الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ"، ومن أحدث أعماله بطولة حكاية "مين طفى النور" في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، بطولة فيلم "ولاد رزق 2" الذي تجاوزت إيراداته الـ 100 مليون جنيه مصري.





يكمل فيلم "سواح" بطولة النجم كريم قاسم، عروضه في الدول الأوروبية، حيث من المقرر طرحه في دور العرض بفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا يوم 22 أبريل."سواح" للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.يذكر أن كريم قاسم قد سافر إلى لوكسمبرج لدبلجة الفيلم كاملا للفرنسية، وتم طرح مقدمة إعلانية مدبلجة باللغة الفرنسية؛ للترويج له، كما شارك فيلم "سواح" في أكثر من 36 مهرجانًا حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن.ويرصد فيلم "سواح" قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج، وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.