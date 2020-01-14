ضبط عصابات سرقة السيارات والدراجات النارية بدمياط

تمكن أمن دمياط في حملة أمنية، من ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في ارتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات البخارية.



حيث تمكنت مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات، وبحوزتهم سيارة ملاكي "مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة دمياط الجديدة"، مفك حديدي، هاتف محمول.



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال "سرقة السيارات"، وارتكابهم 3 جرائم سرقة سيارات، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية.



وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من ضبط 4 أشخاص، أحدهم مسجل خطر "سرقة مواشي" بتهمة تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة الدراجات النارية.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم، وبحوزة اثنين منهم بندقية آلية، و20 طلقة من العيار ذاته، بندقية خرطوش، و5 طلقات من العيار ذاته، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقات الدراجات النارية، وارتكابهم 6 جرائم سرقات "دراجات نارية" وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.