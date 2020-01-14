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جامعة أسوان تكلف الشئون القانونية بالدفاع عن الطالب المتحرش

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:40 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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زار الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، الطالب المتهم بقضية التحرش، في محبسه، وكلف مجموعة من الإدارة العامة للشئون القانونية في الجامعة، بالدفاع الطالب وتقديم أي مستندات موجودة في الجامعة تهم موضوع القضية.

وجاء ذلك في إطار متابعة آخر مستجدات قضية الطالب محمود متولي أحمد السيد الطالب بكلية التربية الرياضية، وناشد رئيس الجامعة الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات، وانتظار كلمة القضاء المصري العادل.

بدأت الواقعة عندما حررت إحدى عضوات هيئة التدريس، محضرًا ضد طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، تتهمه فيه بالتحرش بها، أثناء مراقبتها على إحدى لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية، وأحال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، الأمر للمحقق القانوني بالجامعة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية قرر رئيس الجامعة قرار رقم 41، إيقاف "خ. أ. ع" المدرسة المساعدة بكلية التربية الرياضية عن العمل، لمدة ثلاثة شهور، على أن يتم عرضها على مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين خلال المواعيد القانونية.

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