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مصر

150 مليون جنيه لتطوير مستشفى بولاق الدكرور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:40 م
مستشفى
مستشفى
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمبلغ 150 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة 2019-2020 لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بكل محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامى لوزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي، أنه تم تجهيز غرفتي الأشعة وقسطرة القلب بمستشفى بولاق الدكرور العام، وتزويدها بـ6 حضانات للأطفال، و4 أجهزة تنفس للأطفال والكبار، و10 أجهزة مونيتور، و20 جهاز تكييف، وأجهزة (تحليل هرمونات، وغازات دم، وتعقيم على البارد)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة GIZ، لافتًا إلى أنه يتم تجديد وإحلال 5 مصاعد بالمستشفى، لتوفير خدمة لائقة للمرضي.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إعداد مقايسة أعمال خاصة بتطوير المستشفى، على أن يتم البدء فى تنفيذ أعمال التطوير أول شهر فبراير المقبل.

وأشار "مجاهد" إلى أن العدد الحالي من القوى البشرية بالمستشفى كافِ ، وفقًا للبرنامج الوظيفي الحالي، حيث يوجد بالمستشفى 248 طبيبًا بمختلف التخصصات، و28 طبيب أسنان، و29 طبيب علاج طبيعي، و83 صيدليًا، و256 ممرضًا، و74 فنيًا، و148 إداريًا، موضحًا أنه ستتم زيادة القوى التشغيلية للمستشفى، وفقًا للبرنامج الوظيفي الجديد.

ولفت "مجاهد" إلى أنه سيتم تطوير المستشفى بشكل عملي، وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، ليزداد عدد الأسرة إلى 219 سريرًا بدلًا من 119 سريرًا، وذلك بتطوير قسم الطوارئ بالكامل، وإضافة عدة خدمات طبية جديدة، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد خطة مناورة بتقديم الخدمات الحالية خلال عملية التطوير المرحلي لعدم التوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين خلال أعمال التطوير.

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