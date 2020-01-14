«التعليم» عن صعوبة الأحياء: لم نتلقَ شكاوى

أوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019-2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 506 ألف طالب طالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق في الفترة الأولى داخل المدارس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).



وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أية شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.