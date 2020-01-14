220 مركزً متطورًا أسهم في القضاء على طوابير مكاتب التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الانتهاء من تحويل المكاتب التموينية إلى مراكز تموينية متطورة لتصل إلى 200 مركزا تموينيا خلال العام الجاري لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين وتيسير الإجراءات للحصول على الخدمة بشكل أشبه بالمعاملات البنكية على أن يتم الانتهاء من تحويل كافة المكاتب التموينية الى 535 مركزا تموينيا متطورا خلال عام 2022.



وأكدت الوزارة أن هناك توجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير الإجراءات للمواطنين وحسن المعاملة في استقبال طلبات استخراج البطاقات التموينية الجديدة من الأسر الأولي بالرعاية الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل كرامة وغيرها ممن تنطبق عليهم الشروط والفصل الاجتماعي واستخراج البطاقات بدل الفاقد والتالف والمتوقفة وضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة الزوج مشيرة إلى أن هذه المراكز التموينية ساهمت ونجحت في القضاء على الطوابير والزحام على مكاتب التموين غير الملائمة.



وأكدت الوزارة أن المساحات التي يتم تنفيذها وأعمال التطوير والمعاينات تتراوح ما بين 60 مترًا إلى 300 مترا في المحافظات ولا يشترط مسافات محددة لإنشاء المراكز المتطورة حسب الإتاحة والتوفير من المحافظين من أماكن مناسبة لتطوير الخدمة التموينية.