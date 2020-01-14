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حوادث

«العشق الحرام».. إحالة قاتل زوجته في السلام للجنايات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة المتهم بقتل زوجته لمحكمة الجنايات؛ لاكتشافه ارتباطها بعلاقة غير شرعية بعامل يتردد على مسكن الزوجية كل أسبوع.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم " 57221 " لسنة 2019 أن المتهم هو "عاطف. م"، 32 سنة صاحب ورشة قتل زوجته طعنا بالسكين لاكتشافه إرتباطها بعلاقة غير شرعية بعامل بمنطقة السلام.

وأقر المتهم بأنه متزوج منذ ثلاث سنوات ولم يسفر زواجهما عن إنجاب أطفال، وبأول أيام زواجهما كان يسكن بشقة بمنزل والده، وأخبره الجميع حينها بخروج زوجته لفترات طويلة في غيابه، ووقتها نشبت مشاكل كثيرة بينها وبين أهله، مما دفعه لشراء شقة والسكن بالخارج".

واستكمل المتهم:" طلبت منى توصيل الانترنت لها للتحدث مع أهلها وصديقتها بدلا من الخروج لمقابلتهم" مبررة بأن لم يرزقنا الله بأطفال وتعانى من الملل الشديد وأصبحت كل مشاكلنا الرئيسية بسبب سهرها طوال اليوم على الانترنت واضطرتنى إلى قطعه أكثر من مرة وهى بلا جدوى".

واستطرد: "يوم الواقعة استيقظت ليلا ووجدتها تتحدث مع أحد الأشخاص فطلبت منها الهاتف لأشاهد مع من تتحدث بمنتصف الليل، لكنها رفضت وظهر على ملامحها القلق، فقمت بسحب الهاتف منها رغما عنها، ولم تكن في نيتى أى شك تجاهها وكان كل هدفى التشاجر معها بسبب جلوسها على الانترنت لفترات طويلة ليلا، ولكن تبين أنها تتحدث مع آخر، وبمراجعتي الرسائل اكتشف خيانتها وقتلها".

كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام يفيد بقيام صاحب ورشة بقتل زوجته لإكتشافه ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص.

بإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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