6 معلومات عن رئيس وزراء إيطاليا الذى يزور مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن كونتي.



- كان يعمل خبيرًا قانونيًا قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، اختارته حركة "خمس نجوم" وحزب "الرابطة" ليدير الإصلاح في البلاد.



- عمل أستاذا للقانون الخاص بجامعة فلورنسا وكذلك بجامعة خاصة في مدينة روما وثيقة الصلة بنقابة العمال.



- يحمل دبلومات وشهادات جامعية دولية عدة، بدأ عام 1992 بجامعة يال الأميركية، ثم انتقل لمعهد الثقافة الدولية في فيينا، ثم السوربون، وكامبريدج، وجامعة نيويورك.



- متمكن من اللغات الأوروبية عكس القيادات المتوسطة لحركة "خمس نجوم" الذين يجدون صعوبة في التحدث باللغات الأجنبية، وباللغة الإيطالية أيضا.



- "كونتي" يجيد الكتابة أيضًا، ألف كتابًا عن الحقوق والحريات الأساسية مكون من 650 صفحة، وكان صدر له كتابا عن "المقاولة المسؤولة" مما يؤكد فهمه لإدارة القطاعين العام والخاص في آن واحد.



- تولى عدة مناصب سابقا، منها عضو بكلية المحكمين الماليين الإيطالية وعضو مجلس القضاء الإداري، وعضو" اللجنة العلمية لمؤسسة التوثيق الإيطالية". ويشهد له الجميع بأنه خبير قانوني من مستوى رفيع.















