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تقارير ومتابعات

6 معلومات عن رئيس وزراء إيطاليا الذى يزور مصر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:30 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن كونتي.

- كان يعمل خبيرًا قانونيًا قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، اختارته حركة "خمس نجوم" وحزب "الرابطة" ليدير الإصلاح في البلاد.

- عمل أستاذا للقانون الخاص بجامعة فلورنسا وكذلك بجامعة خاصة في مدينة روما وثيقة الصلة بنقابة العمال.

- يحمل دبلومات وشهادات جامعية دولية عدة، بدأ عام 1992 بجامعة يال الأميركية، ثم انتقل لمعهد الثقافة الدولية في فيينا، ثم السوربون، وكامبريدج، وجامعة نيويورك.

- متمكن من اللغات الأوروبية عكس القيادات المتوسطة لحركة "خمس نجوم" الذين يجدون صعوبة في التحدث باللغات الأجنبية، وباللغة الإيطالية أيضا.

- "كونتي" يجيد الكتابة أيضًا، ألف كتابًا عن الحقوق والحريات الأساسية مكون من 650 صفحة، وكان صدر له كتابا عن "المقاولة المسؤولة" مما يؤكد فهمه لإدارة القطاعين العام والخاص في آن واحد.

- تولى عدة مناصب سابقا، منها عضو بكلية المحكمين الماليين الإيطالية وعضو مجلس القضاء الإداري، وعضو" اللجنة العلمية لمؤسسة التوثيق الإيطالية". ويشهد له الجميع بأنه خبير قانوني من مستوى رفيع.







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