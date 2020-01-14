المفكر السعودي تركي الحمد يعتذر عن المشاركة بمعرض الكتاب

أعرب الكاتب والمفكر السعودي المعروف الدكتور تركي الحمد عن أسفه لعدم قدرته على المشاركة في اللقاء الفكري الذي كان مقررًا إقامته له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته التي ستنطلق خلال أيام، بسبب وفاة أحد أفراد عائلته.



وأبدى الكاتب السعودي في رسالته التي وجهها لإدارة المعرض لهفته وشوقه لزيارة القاهرة وحرصه على ذلك.



وقد أبلغت إدارة المعرض تعازيها للكاتب الكبير، وأكدت حرص وزارة الثقافة المصرية دائمًا على حضور المثقفين والمفكرين العرب بتنوعهم ومنجزاتهم الفكرية والإبداعية في كل مناسبة ومحفل.



ومن المقرر أن ينطلق المعرض 22 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 900 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، وتقام على هامشه 935 فعالية متنوعة.

