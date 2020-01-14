حفر 2200 كيلو متر تحت الأرض لاستكمال خطوط المترو

قال اللواء علاء خليل رئيس حي مصر القديمة، إن أجهزة الحي تقوم بالتجهيز لأعمال المرحلة الرابعة بحفر 2200 كيلو متر في منطقة الروضة والمنيل، قبل قدوم ماكينة الحفر في مارس 2020.



وأوضح رئيس حي مصر القديمة لـ"الدستور" أنه يتم الحفر لرفع كافة الخطوط المتعارضة مع شبكات مترو الأنفاق تحت الأرض من شبكات غاز وكهرباء ومياه وصرف صحي، وتغيير للماسورة الرئيسية البالغة 600 ملم، ورفع جميع غرف الصرف المتعارضة مع مكنة الحفر.



وأشار رئيس حي مصر القديمة أنه بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الحفر بين 50% و60% كتجهيز للمترو، لافتًا إلى أن عمل أجهزة الحي بجوار 3 محطات داخل حي مصر القديمة، والتي جاءت في نهاية كوبري عباس، والثانية بجوار مستشفى "هرمل"، والثالثة في الفسطاط بشارع صلاح سالم.