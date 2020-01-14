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عالم

السعودية تدين انتهاك إيران السيادة العراقية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:23 م
مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
هبه محمد
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رفض مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإيرانية على الساحة العراقية وانتهاك سيادتها.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة العربية السعودية تقف بجانب العراق عقب استهداف إيران قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي.

وفي وقت سابق، قالت إيران، إنها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق ؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وحذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، الولايات المتحدة، من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غرب العراق، وأنها ستقابل بمزيد من الدمار والألم.

وذكر الحرس الثوري، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة الماضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.

وفي سياق متصل، تسببت طهران في تحطيم طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينج، صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجو الفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.

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