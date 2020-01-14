فقدان صياد جديد بمياه البحر الأحمر

فُقد صياد من المطرية بمحافظة الدقهلية، بمياه البحر الأحمر، وتحديدًا بالشواطئ الواصلة بين محافظة البحر الأحمر، والسويس، خلال رحلة صيد، وتم تحرير محضر بقسم شرطة عتاقة بالسويس، وتحول المحضر لقسم شرطة رأس غارب بالبحر الأحمر، وجارٍ البحث عنه.



وصل بلاغ من قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، لقسم شرطة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بفقدان صياد يدعى أحمد محمد الداوي، من منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية، وقال زملاؤه في المحضر إنهم أثناء إحدى رحلات الصيد سقط زميلهم من المركب، ولم يتم العثور عليه، مؤكدين أنهم بحثوا عنه جيدًا في المياه العميقة.



يذكر أنه فقد منذ يوم 9 أيام بشواطئ الغردقة 4 بحارة، كانوا على متن مركب صيد صغير "اسبيد" خلال قيامهم برحلة صيد بالقرب من جزيرة أبورماد، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، ومن بينهم أب ونجله ونجلة شقيقة الأب، وأحد جيرانهم.