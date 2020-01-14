للمرة الأولى.. مؤتمر للصحة النفسية عن «العلاجات الجماعية»

تعقد الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية والعمل الجماعي، المؤتمر الدولي للعلاج الجماعي، لأول مرة في مصر خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري.



وتدير الإعلامية إيمان الوراقي، حلقة نقاشية في اليوم الثالث للمؤتمر، تحت عنوان: "تواصل علم النفس والفن والميديا..علامة استفهام"، يشارك فيها الكاتب والسيناريست مدحت العدل، ومنى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أيمن الشيوي عميد كلية فنون السينما والمسرح بجامعة بدر، والمخرج علي عبدالخالق، والدكتور خالد منتصر، والكاتب والممثل أحمد صبري غباشي وآخرين.



يهدف المؤتمر الدولي، الذي يُعقد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، إلى تبادل الخبرات بين مصر والمجتمع الدولي، بشأن مدارس العلاج النفسي الجماعي، ومحصلتها العلمية وإسهاماتها سواء على مستوى حضور متحدثين أو التدريب.



وقالت الوراقي، خلال تصريحات صحفية، إن المؤتمر الدولي للعلاج الجماعي والعمليات الجماعية، هو الحدث الأكبر من نوعه في مجال الصحة النفسية في إفريقيا والشرق الأوسط.



ويناقش من خلال جلساته عدة قضايا تمثل تحديًا نفسيًا جماعيًا أبرزها العلاج الجماعي للصدمات، والعلاج النفسي التكاملي، واستخدام مضادات الاكتئاب مع العلاج النفسي الجماعي، والعلاج الجماعي للأطفال والمراهقين، والتدريب والتعليم في العلاجات النفسية الجماعية، والعلاج الجمعي للأزواج والعلاج الأسري.



ومن المقرر أن يشارك في حضور المؤتمر ما يقرب من 40 دولة آسيوية وأمريكية وأوروبية وإفريقية.





