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سياسي

بروتوكول تعاون لإنشاء فصول محو أمية بالمحافظات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:19 م
محو أمية
محو أمية
محمد الشريف
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وقعت المنطقة الروتارية 2451، برئاسة محافظها الدكتور شريف والي، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية.

ويأتي هذا التعاون ضمن مجموعة المشروعات والأنشطة التي يسعى روتاري مصر لتنفيذها في سياق مساهمته المجتمعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والتي يأتي في مقدمتها مشروع التعليم.

وشهدت مراسم توقيع بروتوكول التعاون، مشاركة باكينام عبدالفتاح رئيس لجنة التعليم الأساسي بالمنطقة الروتارية 2451 والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك في حضور أعضاء من لجنة الروتاري، منهم رئيس سابق مصطفى صالح، ورئيس سابق هدى غالي ومنسق مشروعات المنطقة الدكتور جاسر عواد.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، إن مذكرة التعاون تستهدف تنفيذ العديد من الفعاليات التدريبية لرفع نسبة التعليم بين الكبار ومكافحة الأمية، مؤكدًا أن تطبيق بنودها سيتجلى في فتح العديد من فصول محو الأمية على مستوى الجمهورية بالمحافظات المختلفة من جانب روتاري مصر، بغرض المساهمة في تحقيق الأهداف القومية للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمشاركة في تنفيذ خطة الدولة المصرية لتحسين جودة التعليم.

وتابع والي، في تصريح صحفي، أن روتاري مصر يهتم بالتعليم لأنه يمثل الركيزة الأساسية التي يمكنها المساهمة في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن "الروتاري" استطاع خلال السنوات الماضية المساهمة في محو الأمية وتعليم الكبار لدى عدد كبير على مستوى الجمهورية، كما أكد أن محو أمية الكبار سيكون له إسهامًا إيجابيًا على تحسين وتطوير جودة التعليم بالنسبة للشباب أيضًا والأطفال، فضلًا عن قدرتها على المساهمة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالثقافة العامة.

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