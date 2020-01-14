المشدد 5 سنوات لسائق يبيع مخدرات في التجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة المتهم "هيثم. م"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بترويج المخدرات، وحيازة سلاح أبيض في التجمع الأول.



صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.



وأسندت النيابة للمتهم "هيثم. م"، سائق، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، وحيازة سلاح أبيض "مطواه" بدائرة قسم التجمع الأول.



وشهد مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردته معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج المخدرات، مستخدمًا في ذلك السيارة رقم "د ط ع 8734"، فاستصدر إذن من النيابة العامة لضبطه.



وتوجه للمكان الذى أيقن تواجده به وتم ضبطه، وبتفتيشه عُثر على كمية من اللفافات للمخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.



وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.