«دينية البرلمان» تشيد بجهود الأوقاف في الحفاظ على أموالها

أشاد اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بجهود وزارة الأوقاف في الحفاظ على أموال الأوقاف وعدم إهدار ممتلكاتها.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من عبدالحكيم مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، بشأن إقامة منطقة حرفية على أرض ملك هيئة الأوقاف.



وقال الجندي: أموال الأوقاف تخص جميع المصريين في الحاضر المستقبل، لذا فالحفاظ عليها أمر واجب.



وأشار النائب إلى أن الأرض المراد تخصيصها لصالح مشروع نفع عام لا مانع، على أن يتم تقديم طلب عن طريق مكتب المحافظ يوجه لهيئة الأوقاف، قائلًا: أما إذا كانت بغرض نفع خاص يكون من خلال مزايدة علنية.



من جهته، أكد المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أنه لا مانع لدى الهيئة وفقًا لما ينص عليه القانون واللائحة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه أيضًا لا مانع من الاستبدال في حال وجود قطعة أرض بديلة.