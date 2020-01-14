في شحنة تفاح.. إحباط تهريب حشيش بـ45 مليون

نجح ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في إحباط محاولة تهريب 3060 طربة لمخدر الحشيش إلى داخل البلاد قيمتها 45 مليون جنيه.



أكدت التحريات برئاسة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية عن الجريمة المنظمة، وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح" لصالح إحدى الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى واللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية بميناء شرق التفريعة أسفرت أعمالها عن ضبط 3060 طربة لمخدر الحشيش وزنت 630 كيلوجرامًا.



تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت جهوده إلى تحديد عناصر التشكيل العصابى القائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية أحدهم مقيم بدولته العربية، والآخر مقيم بمدينة العبور بالقليوبية ويعمل مندوب إستيراد حاويات "تفاح" من ذات الدولة.



تم ضبط المتهم المقيم بالبلاد حال تواجده بمسكنه، وبحوزته مبلغ مالى، هاتفان محمول.



وبمواجهته أعترف بما أكدته التحريات بالإشتراك مع المتهم المتواجد خارج البلاد، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 45 مليون جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.