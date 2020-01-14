مشروع بضم العلاوات الخمس إلى قانون التأمينات الجديد (مستندات)

قال محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لضم العلاوات الخمسة إلى قانون التأمينات الجديد.



وأضاف وهب الله فى تصريحات لـ"الدستور"، أن مسئولي التأمينات الاجتماعية لم يبدوا رفضهم على المشروع، لكنهم أكدوا أنهم ملتزمون بأحكام القضاء والذي أبدى يعدم الصرف وحتى يتم العدول على هذا الحكم لابد من قانون صريح يقضي بصرف العلاوات.





ضم الأجور المتغيرة



من جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قضية العلاوات الخمسة تم حسم أمرها بقرار من مجلس الدولة، حيث أوصت الهيئة بضم الأجور المتغيرة بنسبة 80% وتقوم الوزارة بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% قبل صدور الحكم، موضحة أن ملف التأمينات موضوع ساخن ولكن له حلول.



وأضافت القباج فى تصريحات، أن كل القضايا التي رفعها أصحاب المعاشات على الوزارة في هذا الصدد والتي بلغت 12 ألف قضية تم حسمها لصالح الوزارة، مؤكدة التزام الوزارة حتى الآن بحكم مجلس الدولة، موضحة أن هناك رغبة شديدة من الحكومة لحل الأزمة لصالح أموال الدولة وأصحاب المعاشات.



من جانبه، قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن منطوق الحكم الصادر عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، جاء متفقا مع صحيح التطبيق العملى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى كيفية تسوية معاش الأجر المتغير وأحكام القانون، حيث تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، وهو ما يعني أن هناك قوانين زيادة المعاشات التى كانت قبل عام 2005، والتى تتضمن ميزة تضاف لمعاش الأجر المتغير.



ومعاش الأجر المتغير يتضمن عناصر عدة، منها على سبيل المثال الحوافز والبدلات والعمولات وغيرها، وكان من ضمنها العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى، ويؤخذ عنها اشتراكات، وبالتالى أصبحت عنصرا من عناصر حساب المعاش، وعند التسوية تحصل تلك العناصر بكامل قيمتها أى بنسبة 100% ويتم حساب المعاش على أساس ذلك.







وجاءت الفتوى بأن العلاوات الخاصة يتم حسابها ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وفقا لمنطوق الحكم، ونحن نقول إننا نأخذها بكامل قيمتها، لذلك فإن الجزء الأخير من الفتوى جاء فيه: (ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى)، وهذا يعنى أنه طالما تم احتسابها بكامل قيمتها فهؤلاء الذين تم احتسابها لهم بالكامل لا يستفيدون من منطوق الحكم، وهو ما يثبت مطابقة الفتوى لما تقوم به الهيئة"، أى أنه عند التسوية، طالما لم تدخل العلاوات ضمن الأجر الأساسى، فإنها تدخل فى وعاء الأجر المتغير وتؤخذ بكامل قيمتها فى حساب معاش الأجر المتغير، وأن كل أصحاب المعاشات بلا استثناء تدخل تلك العلاوات فى حساب الأجر المتغير بنسبة 100%، تم عرض حالات واقعية لتسوية معاش الأجر المتغير على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التى قامت فى ضوء ذلك بالحكم بعدم أحقية من سبق أن دخلت العلاوات الخاصة بكامل قيمتها فى الاستفادة من منطوق الحكم، أى أنها اتفقت مع صحيح التطبيق العملى للهيئة فى كيفية تسوية معاش الأجر المتغير، والحكم نهائي.