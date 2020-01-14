هاكان شوكو «سائق وبائع كتب».. أردوغان «سلب منه كل شيء»

يعيش اللاعب الدولي التركي السابق هاكان شوكور حالة مأساوية بعد أن اضطر إلى العمل كسائق لدى شركة «أوبر» في الولايات المتحدة الأمريكية، جرّاء اضطهاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له بسبب مغادرته للحزب الحاكم.



وكشف موقع «جول» الرياضي الحالة التي وصل إليها شوكور، مشيراً إلى أنَّ الحكومة التركية تعده عدواً بعد مغادرته لحزب «العدالة والتنمية»، الذي يتزعمه أردوغان في عام 2013.



وكشف أسطورة نادي «جلطة سراي» والمنتخب التركي سابقاً أنَّه يقود سيارة «أوبر» ويبيع كتباً في الولايات المتحدة، قائلاً إنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «أخذ منه كل شيء».



المهاجم السابق البالغ من العمر 48 عاماً، والذي لعب لفرق إنتر ميلان وبلاكبيرن، يقول إنَّه تمَّ وصفه كعدو للدولة التركية والاستيلاء على جميع أصوله وممتلكاته.



وسجل شوكور أكثر من 250 هدفاً في مسيرته المميزة مع الأندية، و51 هدفاً في 112 مباراة مع منتخب بلاده، انضم إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا في عام 2011، لكنه استقال عام 2013 بعد تعارض في الآراء.