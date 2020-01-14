وزير الطيران يشارك في تشييع جنازة ابن مايا مرسي

حرص الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، على المشاركة في جنازة أمين تامر موسى، ابن الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين، إذ ستشيع الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.



ويشارك في الجنازة أيضًا اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعلي المصيلحي، وزير التموين.



ونشر المجلس القومي للمرأة بيانًا عبر صفحته على «فيسبوك» جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، ابن الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة».



وتقدم عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازي والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



ومن المقرر أن يقام، غدًا الأربعاء، عقب صلاة المغرب عزاء الفقيد بمسجد المشير في التجمع الخامس.