تدافع بين قوى الأمن اللبنانية والمتظاهرين وسط بيروت

شهدت تحركات احتجاجية في لبنان وقطع طرقات في العديد من المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء، من النبطية وصيدا جنوبًا إلى بيروت وطرابلس شمالًا، واشتدت مواضع التدافع بين قوى الأمن اللبنانية والمتظاهرين عند جسر الرينج وسط بيروت.



وأقدم المحتجون على قطع العديد من الطرقات منذ الصباح الباكر، منها طريق كامد اللوز جب جنين بالبقاع الغربي ومستديرة زحلة بالبقاع الأوسط.



وفي اليوم التسعين للتحركات الاحتجاجية، يشارك طلاب مدارس وجامعات في مسيرات احتجاجية وتنظم بعد الظهر مسيرة "الإنذار الأخير" من ساحة الشهداء إلى منزل الرئيس المكلف حسان دياب، ومنحه مهلة 48 ساعة لتشكيل حكومة مستقلين.