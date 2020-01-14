ناقد: فرص صعود الزمالك بإفريقيا أسهل من الأهلي

قال الناقد الرياضي محمود فؤاد، إن تعاقب مباراتي الأهلي والزمالك في فبراير القادم شيء إيجابي، مضيفًا: "الجميع متعطش لمباريات القمة"، متمنيًا السماح للجماهير بحضور مباراة السوبر في الإمارات يوم 20 فبراير.



وأضاف محمود فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن شخصية الأهلي في البطولة الإفريقية أصبحت ضعيفة للغاية، وذلك على النقيض تمامًا من أدائه في الدوري، معقبًا: "شخصية الأهلي الإفريقية بره ملعبه مبقتش موجودة"، مؤكدًا أن المباريات الإفريقية القادمة ستكون صعبة على الأهلي.



وأوضح الناقد الرياضي أن شكل فريق الزمالك في الدوري يختلف عن البطولة الإفريقية، مؤكدًا أن مباراة الزمالك القادمة أمام مازيمبي ستكون سهلة، مشيرًا إلى أن فرص صعود الزمالك للدور الثاني بأفريقيا أسهل من الأهلي.