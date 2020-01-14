طرح 37 قطعة أرض وإقامة مشاريع استثمارية بالإسماعيلية

كشفت مصادر لـ"الدستور" أنه من المقرر طرح 37 قطعة أرض للاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، خلال أيام القليلة المقبلة، على أن يقام بها عدد من المشروعات الصناعية، والخدمية، والزراعية.



قررت إدارة الاستثمار بالمحافظة طرح الفرص الاستثمارية بالسعر العام الماضي، ويتراوح سعر حق الانتفاع من الأرض ما بين 40 إلى 47 جنيها للمتر الواحد، وسعر المتر الواحد مرفقة مياه وصرف وكهرباء وطرق 50 جنيها، والصناعات الصغير بمها جميع المرافق 47 جنيها.



وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طرحت نحو 45 فرصة استثمارية بمنطقة القنطرة شرق الصناعية، خلال الربع الأخير من عام 2019.