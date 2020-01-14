العراق والناتو يبحثان آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث سفير العراق في بروكسل صادق الركابي، مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة الأحداث الأخيرة في العراق.



وذكرت الخارجية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للأنباء اليوم الثلاثاء - أن الركابي أعرب خلال اللقاء عن رفض بلاده للانتهاكات والاعتداءات التي وقعت على أراضيه، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لسيادته وللقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن العراق مستمر في تعاونه مع الشركاء الدوليين لخفض التصعيد والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



من جهته، أعرب الأمين العام لحلف الناتو، عن احترام الحلف لسيادة العراق، وتعاونه مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.



وبحث الجانبان عمل بعثة الناتو في العراق، وكيفية استمرار التعاون بين الجانبين في ضوء قرار الحكومة العراقية المتضمن مطالبة الدول الأعضاء في التحالف الدولي بسحب قواتها المتواجدة في العراق، مشيرًا إلى أهمية زيادة التواصل لإعداد برنامج عمل جديد يتناسب ومستجدات الوضع في العراق والمنطقة.