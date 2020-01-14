«البسيوني»: شائعات الإخوان تستهدف أمن واستقرار مصر

قال اللواء مجدى البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الاستقرار الأمني هو الأساس والعامل الرئيسي في أي دولة بالعالم؛ لتحقيق مسيرة البناء والتقدم والإزدهار، مؤكدًا أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول بشكل دائم بث الشائعات لتدمير وهدم الاستقرار الأمني في مصر.



وشدد اللواء مجدي البسيوني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، على الشعب المصري بعدم الانصياع خلف الشائعات المغرضة التي تبثها القنوات الإخوانية المعادية لأمن وسلامة مصر، مشيرًا إلى ضرورة إمعان النظر فيما تتمتع به مصر من استقرار أمني وسياسي واقتصادي، مقارنة بما يحدث في الدول المجاورة المتصدعة بالأزمات والحروب.



وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قنوات الإخوان المعادية للشعب تبث فكر الهجرة بين أوساط الشباب عبر قنواتها من الخارج، موجهًا رسالة للشباب قائلا: "هتهاجر فين إذا كان شعوب الدول المجاورة بتهاجر لمصر وتحتمي بها وبأهلها".