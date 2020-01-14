تداول 28 سفينة بالقطاع الشمالي لقناة السويس

أعلن القطاع الشمال للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار أعمال شحن وتفريغ السفن بكل الأرصفة، مشيرًا في بيان له، إلى أن موانئ بورسعيد تداولت 28 سفينة اليوم الثلاثاء.



وأضاف أن سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة بضائع عامة، وخروج 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.



وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.