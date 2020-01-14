تأجيل محاكمة مكوجي هتك عرض طالبة في التجمع لـ 16 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، اليوم الثلاثاء، محاكمة مكوجي؛ لاتهامه بهتك عرض طالبة بالتجمع، إلى جلسة 16 يناير.



صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.



وأسندت النيابة للمتهم "جمال.ى"، 25 سنة "مكوجى"، وآخر مجهول، تهمة هتك عرض المجنى عليها " د. ع"، بأن تحرشا بها.



وشهدت المجنى عليه، أنها اثناء سيرها بالطريق العام، قام المتهم وآخر مستقلين دراجة بخارية بالطريق العام بهتك عرضها بملامستها.



وشهد معاون مباحث قسم شرطة التجمع، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول فى هتك عرض المجنى عليها بالطريق العام.