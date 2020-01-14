سهر الصايغ: «قوت القلوب» عمل فني متكامل

قالت الفنانة سهر الصايغ، إن مسلسل "قوت القلوب"، للفنانة ماجدة زكي والذي يجرى تصويره حاليًا، عمل فني متكامل العناصر، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور خلال عرضه في الموسم الشتوي.



وقالت سهر الصايغ، في تصريح صحفي اليوم، إن عوامل عدة جذبتها للعمل منها أنه يناقش قضايا تخص الأسرة المصرية من خلال التركيز على البعد الإنساني بشكل كبير في إطار كوميدي.



وأشارت "الصايغ" إلى أنها تظهر في المسلسل بشكل جديد تمامًا في أحداث العمل الذي ينتمي للدراما الاجتماعية.



ولفتت إلى أن المسلسل يناقش قضايا مهمة لكن بأسلوب خفيف ومرح، متمنية أن تصل رسالة العمل بوضوح إلى الجمهور، مؤكدة أن أكثر ما يهمها هو مشاركتها بدور جيد في عمل فني متكامل العناصر، ومع نجمة بحجم الفنانة ماجدة زكي التي تتمتع بشعبية كبيرة.



وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "أمينة" المدرسة التي تجسدها ماجدة زكي وهي غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية.



ويشارك في بطولة المسلسل خالد زكي، ومحمد أنور، ورانيا فريد شوقي، ونرمين ماهر، وفراس سعيد، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبوعميرة.