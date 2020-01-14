جامعة سوهاج تناقش الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الحرم الجديد

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا مصغرًا مع ممثلي شركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو" المنفذة لعدد من مشروعات الجامعة الجديدة، وذلك بقاعة الاجتماعات بكلية التربية بالحرم الجديد، بحضور المهندس أشرف إبراهيم بسيوني رئيس قطاع الشركة لشمال الصعيد، والمهندس علاء أحمد محمود مدير عام المشروعات بسوهاج.



وقال رئيس الجامعة إن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بالحرم الجديد، والبالغة تكلفتها ٤٠٧ ملايين جنيه، منها مجمع المدرجات، مبنى الفصول التعليمية، كلية رياض الأطفال، مبنى المعامل المركزية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروعات وسرعة إنجازها وتسليمها في الوقت المحدد.



ومن جانبه قال المهندس أشرف بسيوني، إن إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال يبلغ في حدود ١٥%، موضحًا أن التكلفة التقريبية لمبنى المدرجات بلغت ١٧٨ مليون جنيه، ومبنى الفصول ٨٨ مليون جنيه، ومبنى رياض الأطفال ٨٧ مليون جنيه، ومبنى المعامل المركزية ٥٤ مليون جنيه، مشيرًا إلى انتهاء أعمال الحفر في مشروع مبنى المدرجات المركزية.