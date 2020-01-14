مصر تستضيف أول دوري لكرة قدم مبتوري الأطراف.. الجمعة

بُترت أطرافهم لكنهم لم يفقدوا الأمل في ممارسة هواياتهم، عملوا باجتهادٍ شديد وشغف كبير على تطوير أنفسهم، حتى رأوا حلمهم يتحقق على أرض الواقع، فشعروا بالانتصار على إعاقتهم التي لطالما رفضوا إطلاق مصطلح "إعاقة" عليها، بل اتخذوها دافعًا محفزًا لتحقيق نجاحات متتالية.



الجمعة المقبل، سيقام لأول مرة في مصر دوري كرة قدم لمبتوري الأطراف بمركز شباب الهايكستب، بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي.



وقال محمود عبده، مؤسس الفريق، المعروف إعلاميًا باسم الراقص بالعكاز، إن الحلم أصبح حقيقة، معربًا عن بالغ سعادته باستضافة مصر لأول بطولة كرة قدم للمبتورين.



وتابع في تصريحات خاصة للدستور: "سيحضر عدد كبير من نجوم كرة القدم على رأسهم خالد بيبو، وحضور اللجنة البارالمبية".



وعن البطولة، قال: "دا دوري من أربع فرق معمول وهيكون يوم واحد من خلاله هنسجل في الاتحاد الدولي منتخب مصر، هيكون فيه شخصيات رياضية وبحضور اللجنة البارالمبية ونجوم مصر".

